Потягом минулої доби на фронті зафіксовано 133 бойових зіткнення. Найбільш активно ворог діє на Покровському та Курахівському напрямках, де відбулося загалом 57 ворожих атак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається у повідомленні, впродовж суботи, 16 листопада, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, 75 авіаударів, скинувши 112 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4,5 тисячі обстрілів, з них 88 — із реактивних систем залпового вогню.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Мазенівка, Есмань, Новеньке, Вовчанськ, Берестове, Борівська Андріївка, Новокругляківка, Шийківка, Борова, Іванівка, Дронівка, Кремінна, Хромівка, Новомаркове, Іванопілля, Костянтинівка, Світлодарськ, Петрівка, Суха Балка, Рівне, Мирноград, Сухий Яр, Кринича, Новий Труд, Ганнівка, Велика Новосілка, Темирівка, Андріївка, Ольгівка”, — інформує Генштаб.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще один важливий об’єкт противника.

Ситуація по напрямках

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 32 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Крутий Яр, Петрівка, Новоолексіївка та Пустинка. Більшість атак противник спрямував на Промінь.

На Курахівському напрямку відбито 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка.

На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки, Трудового, Янтарного та Рівнополя.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян неподалік Піщаного, Колісниківки, Кругляківки та Загризового. Противник активно застосовував авіацію на напрямку.

На Лиманському напрямку сили противника атакували 10 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Макіївки, Чернещини, Твердохлібового та Тернів.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Харківському напрямку за підтримки авіації ворог шість разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стрілеча.

На Придніпровському напрямку наші війська успішно відбили чотири атаки противника.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.