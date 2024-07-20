За минулу добу, 19 липня, на фронті сталося 135 бойових зіткнень з російськими військами. Ворог більш активний на Покровському, Торецькому та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 36 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове, Яснобродівка, Скучне, Олександропіль та Новоселівка Перша, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів неподалік Греківки, Невського, Тернів, Новосадового, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного. Загалом відбулося 11 боєзіткнень. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак біля Красногорівки, Карлівки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів в районах Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Білої Гори.

На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Сім атак росіян не мали успіху в районах Малої Токмачки, Щербаків, Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з ворогом на лівобережжі Дніпра. На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Времівському напрямку противник здійснив один штурм неподалік Водяного.

На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.