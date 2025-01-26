Минулої доби, 25 січня, росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаударів та скинули 113 КАБів. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 104 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1969 дронів-камікадзе.