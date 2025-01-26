Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ситуація по напрямках
- На Покровському напрямку зупинено 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження та Успенівки.
- На Краматорському напрямку окупанти 33 рази атакували у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора.
- На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк.
- На Новопавлівському напрямку відбито дев’ять російських атак. Найактивніше окупанти діяли в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять штурмових дій противника неподалік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.
- На Сіверському напрямку ворог проводив одну атаку в районі Верхньокам’янки.
- На Оріхівському, Гуляйпільському та Харківському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.
Ситуація на Курщині
- Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За суботу, 25 січня, російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинули 57 КАБів, здійснили 292 артилерійських обстріли. Українські захисники відбили 16 штурмових дій агресора.
- Ворог окупував Времівку та просунувся у кількох населених пунктах Донеччини, — DeepState
- Втрати російських окупантів на фронті перевищили 830 тисяч, — Генштаб
- У НАТО впевнені, що у РФ зараз немає потенціалу для великого прориву на фронті