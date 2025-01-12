Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Ситуація на фронті залишається складною. Протягом доби на фронті було зафіксовано 184 бойові зіткнення. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів: Сіверськ, Никифорівка, Покровськ та Новопавлівка Донецької області.
У відповідь ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника та артилерійській системі.
Ситуація по напрямках
- На Покровському напрямку зупинено 77 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське.
- На Краматорському напрямку ворог здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.
- На Лиманському напрямку загарбники 23 рази атакували позиції наших захисників та намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.
- На Куп’янському напрямку відбулося 18 атак противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.
- На Торецькому напрямку окупанти шість разів штурмували позиції у районах Торецька та Диліївки.
- На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував в районах Новосілки та Великої Новосілки.
- На Сіверському напрямку відбито один ворожий штурм поблизу Білогорівки.
- На Харківському напрямку окупанти один раз без успіху штурмували наші позиції в напрямку Козачої Лопані.
- На Придніпровському напрямку загарбники двічі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій.
- На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 18 атак російських загарбників. Окрім цього, ворожа авіація завдала шістьох ударів, застосувавши сім КАБів по російській території.
Нагадаємо, в ніч на суботу, 11 січня, проєкт “Deep State” повідомив, що російська армія окупувала Курахове. У зведенні Генштабу ЗСУ зранку 11 січня не згадали про Курахівський напрямок оборони — натомість місто Курахове, а також сусідні Дачне, Ясинове та Янтарне внесли до Покровського напрямку.
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