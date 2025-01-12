Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Ситуація на фронті залишається складною. Протягом доби на фронті було зафіксовано 184 бойові зіткнення. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів: Сіверськ, Никифорівка, Покровськ та Новопавлівка Донецької області.

У відповідь ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника та артилерійській системі.

Ситуація по напрямках

  • На Покровському напрямку зупинено 77 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське.
  • На Краматорському напрямку ворог здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.
  • На Лиманському напрямку загарбники 23 рази атакували позиції наших захисників та намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.
  • На Куп’янському напрямку відбулося 18 атак противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.
  • На Торецькому напрямку окупанти шість разів штурмували позиції у районах Торецька та Диліївки.
  • На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував в районах Новосілки та Великої Новосілки.
  • На Сіверському напрямку відбито один ворожий штурм поблизу Білогорівки.
  • На Харківському напрямку окупанти один раз без успіху штурмували наші позиції в напрямку Козачої Лопані.
  • На Придніпровському напрямку загарбники двічі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій.
  • На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 18 атак російських загарбників. Окрім цього, ворожа авіація завдала шістьох ударів, застосувавши сім КАБів по російській території.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 11 січня, проєкт “Deep State” повідомив, що російська армія окупувала Курахове. У зведенні Генштабу ЗСУ зранку 11 січня не згадали про Курахівський напрямок оборони — натомість місто Курахове, а також сусідні Дачне, Ясинове та Янтарне внесли до Покровського напрямку.