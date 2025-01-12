Минулої доби, 11 січня, російські війська безупинно атакували позиції українських захисників. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 45 КАБів. Також здійснив майже 5 тисяч обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Ситуація на фронті залишається складною. Протягом доби на фронті було зафіксовано 184 бойові зіткнення. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів: Сіверськ, Никифорівка, Покровськ та Новопавлівка Донецької області.

У відповідь ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника та артилерійській системі.

Ситуація по напрямках

На Покровському напрямку зупинено 77 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське.

зупинено 77 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію, штурмуючи українські позиції в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське. На Краматорському напрямку ворог здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

ворог здійснив 27 спроб просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки. На Лиманському напрямку загарбники 23 рази атакували позиції наших захисників та намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

загарбники 23 рази атакували позиції наших захисників та намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. На Куп’янському напрямку відбулося 18 атак противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового.

відбулося 18 атак противника неподалік Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового. На Торецькому напрямку окупанти шість разів штурмували позиції у районах Торецька та Диліївки.

окупанти шість разів штурмували позиції у районах Торецька та Диліївки. На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував в районах Новосілки та Великої Новосілки.

ворог п’ять разів атакував в районах Новосілки та Великої Новосілки. На Сіверському напрямку відбито один ворожий штурм поблизу Білогорівки.

відбито один ворожий штурм поблизу Білогорівки. На Харківському напрямку окупанти один раз без успіху штурмували наші позиції в напрямку Козачої Лопані.

окупанти один раз без успіху штурмували наші позиції в напрямку Козачої Лопані. На Придніпровському напрямк у загарбники двічі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій.

у загарбники двічі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 18 атак російських загарбників. Окрім цього, ворожа авіація завдала шістьох ударів, застосувавши сім КАБів по російській території.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 11 січня, проєкт “Deep State” повідомив, що російська армія окупувала Курахове. У зведенні Генштабу ЗСУ зранку 11 січня не згадали про Курахівський напрямок оборони — натомість місто Курахове, а також сусідні Дачне, Ясинове та Янтарне внесли до Покровського напрямку.