Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

“Протягом минулої доби відбулося 195 бойових зіткнень. Майже третина з них припадає на Покровський напрямок”, – сказав Ковальов.

За його словами, на Харківському напрямку ворог здійснив дві атаки. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки російських військ у районах Стельмахівки, Кругляківки та Синьківки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 14 атак противника в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 5 атак неподалік Білогорівки, Спірного і Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські війська відбили 11 спроб російських загарбників прорвати нашу оборону в районах Григорівки, Іванівського, Білої Гори, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

21 раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Бої точилися в районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк і найактивніше поблизу Неліпівки. По Торецьку завдали сім ударів, застосувавши 13 керованих авіабомб.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 66 атак. Понад половину з них – в районах Гродівки і Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Українка, Карлівка, Георгіївка, Галицинівка та Костянтинівка, де окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб захопити наші позиції неподалік Костянтинівки, Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Микільського.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми загарбниками українських позицій у районах Роботиного і Новоданилівки.

На Придніпровському і Гуляйпільському напрямках окупанти наступальних дій вчора не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.