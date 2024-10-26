Протягом минулої доби на фронті відбулося 192 бойових зіткнень. Противник здійснив чотири ракетні удари по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, використавши вісім ракет, а також завдав 91 авіаудар, скинувши 139 керованих авіаційних бомб. Крім того, противник здійснив понад 4300 обстрілів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що окупанти завдавали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бобилівка, Висока Яруга, Гоптівка, Козача Лопань, Кудіївка, Сіверськ, Званівка, Рай-Олександрівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Щербинівка, Донецьке, Катеринівка, Суха Балка, Курахове, Антонівка та Козачі Лагері.

У відповідь авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один удар по артилерійських системах.

Ситуація по напрямках

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій поблизу населених пунктів Лисівки, Селидового та Миролюбівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку поблизу Гострого, Катеринівки та Новодмитрівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Основні зусилля докладав у районах Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

На Времівському напрямку противник здійснив 22 штурми наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 штурмів противником наших позицій біля Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.

На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три атаки в районі населеного пункту Торецьк. На Придніпровському напрямку противник також тричі атакував наші позиції, але отримав відсіч, зазнавши втрат.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз в районі Часового Яру. На Оріхівському напрямку окупанти штурмових дій не проводили, ведуть обстріли населених пунктів із застосуванням всіх наявних типів озброєння, завдають авіаційних ударів.

За даними Генштабу, минулої доби російські КАБи вибухали й на території Курської області РФ, де триває операція українських сил. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 35 авіаційних ударів, використавши при цьому 47 керованих авіабомб.