На фронті минулої доби були зафіксовані 143 бойові зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками.

Про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 п’ятниці, 13 вересня.

Вчора армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удару ракетою “Іскандер-М”, а також 80 авіаударів, зокрема скинула 117 КАБів. Крім цього, ворог здійснив 4323 обстріли, з них 167 – із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни завдавали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Павлівка, Миронівка, Ободи, Річки, Мар’їне, Білопілля, Берестове, Федорівка, Торецьк, Іванопілля, Добропілля, Очеретине, Покровськ, Вугледар, Урожайне, Новодонецьке, Новоукраїнка, Павлівське, Новопокровка, Кам’янське, Степногірськ, Щербаки й Одрадокам’янка.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили понтонну переправу, пункт управління, один засіб ППО, вісім гармат на вогневих позиціях, 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки і два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми у районі Вовчанська. Також авіація РФ завдала два удари п’ятьма КАБами по цивільній інфраструктурі.

На Куп’янському напрямку за добу було вісім ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки і Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагався просунутись у бік Невського і Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського. По громаді Федорівки ворожа авіація завдала удару 10 некерованими авіаційними ракетами.

На Краматорському напрямку російські війська атакували чотири рази у районах Часового Яру і Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак неподалік Неліпівки, Торецька та в районі Нью-Йорка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 36 штурмових і наступальних дій армії РФ у бік Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була в районах Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 64 атаки. Найактивніше росіяни намагалися просунутися вперед в районах Костянтинівки і Георгіївки, де сталося близько 75% усіх боїв. Також ворог атакував у бік Олександрополя і Желанного Першого.

На Времівському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмів у районах Водяного та Золотої Ниви, активно задіювали для ударів штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку росіяни атакували в районі Роботиного, завдали авіаударів по Кам’янському, Степногірську та Щербаках.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували шість разів, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російські війська зі своєї території активно застосовують артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.