27 січня українські сили оборони відбили 159 штурмових дій російських окупантів. Найгарячішим залишався покровський напрямок, де зафіксовано 85 атак у районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Преображенка, Покровськ, Успенівка та інших.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На харківському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Вовчанська, на куп’янському – шість разів поблизу Кутьківки, Лозової та Петропавлівки. Лиманський напрямок зазнав десяти атак у районах Макіївки, Зарічного та Новоєгорівки. На сіверському напрямку єдина атака була відбита в районі Білогорівки.

На краматорському напрямку зафіксовано сім штурмів біля Часового Яру та Білої Гори. Ворог атакував 13 разів на торецькому напрямку в районах Торецька і Щербинівки, а також вісім разів на новопавлівському напрямку біля Костянтинополя та Великої Новосілки.

На оріхівському напрямку росіяни двічі штурмували позиції ЗСУ поблизу Оріхова та Новоданилівки, а на придніпровському – тричі намагалися наступати.

Противник здійснив понад 5 тисяч обстрілів, зокрема 87 – з реактивних систем залпового вогню, 28 авіаударів і застосував 2411 дронів-камікадзе.

Українські ракетні війська та артилерія уразили два райони зосередження особового складу та два зенітно-ракетні комплекси ворога. Загальні втрати противника 27 січня склали 1380 осіб.