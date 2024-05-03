Четверо працівників медіа, які захищали Україну, у квітні загинули на фронті.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

“На фронті внаслідок російської агресії загинули чотири медійники, які захищали Україну від російської окупації. Про загибель одного з них стало відомо лише у квітні, оскільки він вважався зниклим безвісти”, – йдеться у повідомленні.

Олег Шемчук – запорізький журналіст-розслідувач, воював у лавах Збройних сил України, зник безвісти 15 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області. Визнаний загиблим 3 квітня 2024 року.

– запорізький журналіст-розслідувач, воював у лавах Збройних сил України, зник безвісти 15 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута Донецької області. Визнаний загиблим 3 квітня 2024 року. Андрій Топчій – журналіст видання “Факти”, військовослужбовець Збройних сил, бойовий медик стрілецького батальйону. Загинув 20 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області, біля села Роботине. Андрію Топчію було 38 років.

– журналіст видання “Факти”, військовослужбовець Збройних сил, бойовий медик стрілецького батальйону. Загинув 20 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області, біля села Роботине. Андрію Топчію було 38 років. Алла Пушкарчук – військовослужбовиця, колишня журналістка “Тижня”. Загинула 25 квітня 2024 року в Донецькій області під час обстрілу.

– військовослужбовиця, колишня журналістка “Тижня”. Загинула 25 квітня 2024 року в Донецькій області під час обстрілу. Юрій Сілюк – військовий, луцький відеооператор. Загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області.

Крім того, у квітні щонайменше четверо журналістів дістали поранення внаслідок російських обстрілів Харкова та Запоріжжя. Всі вони потрапили під повторний обстріл, коли знімали наслідки попереднього удару по містах.

За даними ІМІ, станом на 3 травня загалом 79 медійників загинули внаслідок російської агресії, 10 з них – під час виконання професійної діяльності.