Ситуація в районах бойових дій залишається складною, кількість ворожих атак на лінії зіткнення досягла 151, зокрема на Покровському напрямку армія РФ намагалася атакувати 49 разів. Також ворог активізував зусилля на Харківському напрямку ― там за добу відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У суботу, 6 липня, Росія завдала по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари (із застосуванням двох ракет), 58 авіаційних ударів (задіяв 76 КАБів), здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів, 138 з них ― із реактивних систем залпового вогню, застосував 1041 дрон-камікадзе.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до семи. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 20 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни та Торського на Донеччині. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області. На Торецькому напрямку агресор досить активний – вчинив 16 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Юр’ївка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському та Оріхівському напрямках противник здійснив по чотири атаки наших позицій. Ворог отримав жорстку відсіч біля Роботиного та Новоданилівки. На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Загарбники проводили п’ять атак, успіху не мали.