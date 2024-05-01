За останю добу російські сили завдали 2 ракетних та 41 авіаційний удар по Україні. На фронті зафіксовано 100 боєзіткнень.

Про це повідомляє Генштаб.

Протягом доби на фронті зафіксовано 100 боєзіткнень.

Загалом, сили РФ завдали 2 ракетних та 41 авіаційний удар, 42 рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню позиції українських підрозділів та населені пунткти.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення внаслідок російських атак. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських підрозділів не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські сили зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Сили РФ завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів російської армії зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Кореньок, Волфине, Велика Берізка, Юнаківка Сумської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак, здійснених російськими підрозділами в районах населених пунктів Греківка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області, де сили РФ намагалися покращити тактичне положення. Російські вйська завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські підрозділи відбили 33 атаки в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де армія РФ, за підтримки авіації, намагалася витіснити українські сили із займаних рубежів. Також військові РФ завдади авіаудару в районі населеного пункту Желанне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Архангельське, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські підрозділи в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де вони, за підтримки авіації, 17 разів намагалися прорвати українську оборону. ВІйська РФ також завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем російських окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку російська армія, за підтримки авіації, двічі атакувала українські позиції в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдала авіаударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Лобкове Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Роботине, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку сили окупантів не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснили 5 безуспішних атак на позиції українських сил в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдали авіаударів в районах населених пунктів Ольгівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та по 7 районах зосередження особового складу ЗС РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління БпЛА та 1 району зосередження особового складу російської армії.