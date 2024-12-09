Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії російських військ на багатьох ділянках фронту. Загалом протягом дня відбулося 102 бойових зіткнення, більшість із яких завершилися успішним відбиттям атак противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім інтенсивних наземних боїв, зафіксовано артилерійські обстріли з території Росії, зокрема по селу Відродженівське в Харківській області.

Основні напрямки бойових дій

Харківський напрямок : Три боєзіткнення сталися поблизу Глибокого та Вовчанська. Одне протистояння залишається активним.

: Три боєзіткнення сталися поблизу Глибокого та Вовчанська. Одне протистояння залишається активним. Куп’янський напрямок : Дві атаки були здійснені в районах Лозової та Загризового. Одну з них успішно відбито, ще один бій триває.

: Дві атаки були здійснені в районах Лозової та Загризового. Одну з них успішно відбито, ще один бій триває. Лиманський напрямок : Протягом дня ворог десять разів намагався атакувати позиції українських військ поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. Наразі триває шість зіткнень.

: Протягом дня ворог десять разів намагався атакувати позиції українських військ поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. Наразі триває шість зіткнень. Торецький напрямок : У районах Торецька та Неліпівки сталося шість атак. Чотири з них українські військові успішно відбили, ще два бої тривають.

: У районах Торецька та Неліпівки сталося шість атак. Чотири з них українські військові успішно відбили, ще два бої тривають. Покровський напрямок : Найвища активність зафіксована саме тут. Противник 29 разів атакував поблизу Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. Українські захисники відбили 24 атаки, 5 боїв тривають.

: Найвища активність зафіксована саме тут. Противник 29 разів атакував поблизу Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. Українські захисники відбили 24 атаки, 5 боїв тривають. Курахівський напрямок : Ворог здійснив 16 штурмів у районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового. Дев’ять зіткнень тривають досі.

: Ворог здійснив 16 штурмів у районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового. Дев’ять зіткнень тривають досі. Времівський напрямок : Агресор 14 разів атакував у напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сторожевого. П’ять боїв залишаються активними. Російська авіація завдала ударів по Костянтинополю за допомогою коригованих авіабомб.

: Агресор 14 разів атакував у напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сторожевого. П’ять боїв залишаються активними. Російська авіація завдала ударів по Костянтинополю за допомогою коригованих авіабомб. Придніпровський напрямок : Противник тричі намагався прорвати оборону, але зазнав значних втрат.

: Противник тричі намагався прорвати оборону, але зазнав значних втрат. Курщина: Шість атак були відбиті, всього ж наразі зафіксовано дев’ять боєзіткнень.

Українські війська продовжують виснажувати сили ворога як на лінії бойового зіткнення, так і в його тилових районах, демонструючи незламну волю до перемоги.