Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окрім інтенсивних наземних боїв, зафіксовано артилерійські обстріли з території Росії, зокрема по селу Відродженівське в Харківській області.
Основні напрямки бойових дій
- Харківський напрямок: Три боєзіткнення сталися поблизу Глибокого та Вовчанська. Одне протистояння залишається активним.
- Куп’янський напрямок: Дві атаки були здійснені в районах Лозової та Загризового. Одну з них успішно відбито, ще один бій триває.
- Лиманський напрямок: Протягом дня ворог десять разів намагався атакувати позиції українських військ поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки. Наразі триває шість зіткнень.
- Торецький напрямок: У районах Торецька та Неліпівки сталося шість атак. Чотири з них українські військові успішно відбили, ще два бої тривають.
- Покровський напрямок: Найвища активність зафіксована саме тут. Противник 29 разів атакував поблизу Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка. Українські захисники відбили 24 атаки, 5 боїв тривають.
- Курахівський напрямок: Ворог здійснив 16 штурмів у районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового. Дев’ять зіткнень тривають досі.
- Времівський напрямок: Агресор 14 разів атакував у напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сторожевого. П’ять боїв залишаються активними. Російська авіація завдала ударів по Костянтинополю за допомогою коригованих авіабомб.
- Придніпровський напрямок: Противник тричі намагався прорвати оборону, але зазнав значних втрат.
- Курщина: Шість атак були відбиті, всього ж наразі зафіксовано дев’ять боєзіткнень.
Українські війська продовжують виснажувати сили ворога як на лінії бойового зіткнення, так і в його тилових районах, демонструючи незламну волю до перемоги.