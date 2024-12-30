Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Основні напрямки:
- Харківський напрямок: ворог двічі безуспішно атакував оборонні рубежі поблизу Вовчанська та Липців.
- Куп’янський напрямок: відбито чотири ворожі атаки біля Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового; сім боєзіткнень тривають.
- Лиманський напрямок: окупанти здійснили десять атак поблизу Копанок, Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Іванівки та Тернів; бої тривають у двох точках.
- Сіверський напрямок: штурм позицій біля Білогорівки завершився провалом ворога.
- Краматорський напрямок: українські воїни відбили три штурмові дії поблизу Часового Яру та Ступочок; чотири боєзіткнення продовжуються.
- Торецький напрямок: відбито дві атаки окупантів неподалік Щербинівки та в Торецьку; тривають чотири бойові зіткнення.
- Покровський напрямок: зафіксовано 30 спроб ворога потіснити наші позиції у районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Вовкового, Новооленівки та Новоєлизаветівки; відбито 23 атаки, ще сім боєзіткнень тривають.
- Курахівський напрямок: окупанти провели 11 атак поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Шевченка та Курахового; дві атаки тривають.
- Времівський напрямок: відбито 11 штурмів росіян неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки, а також у напрямку Костянтинополя та Новосілки; чотири боєзіткнення тривають.
На інших напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Українські військові стійко обороняють свої позиції, завдаючи ворогу значних втрат.
- За минулу добу російська армія втратила понад 2 тисячі солдатів, — Генштаб
- На Запорізькому напрямку знищено штаб російських окупантів, — ГУР
- Сили ППО знешкодили 21 ворожий дрон