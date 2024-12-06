Ситуація на лінії фронту залишається складною, українські військові продовжують успішно протидіяти спробам російських окупантів просуватися на українську територію. Від початку доби зафіксовано 119 бойових зіткнень, повідомляють у Генштабі. Найактивніші бої точаться на Покровському та Курахівському напрямках.