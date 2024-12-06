Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Напрямки бойових дій
- Харківський напрямок: ворог атакував позиції поблизу Вовчанська, Тихого, Високої Яруги та Козачої Лопані. Тривають два боєзіткнення.
- Куп’янський напрямок: росіяни здійснили п’ять атак біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного. Чотири бої тривають.
- Лиманський напрямок: активні дії противника зафіксовані поблизу Чернещини, Греківки, Макіївки, Торського та інших населених пунктів. Тривають два з одинадцяти ранкових боїв.
- Краматорський напрямок: окупанти здійснили п’ять штурмів у районах Білої Гори та Ступочок. Два боєзіткнення ще тривають.
- Торецький напрямок: нараховано чотири ворожі атаки біля Торецька, Диліївки та Щербинівки. Два бої тривають.
- Покровський напрямок: найактивніший сектор. Зафіксовано 32 атаки, з яких 21 успішно відбито. Триває 11 боєзіткнень.
- Курахівський напрямок: ворог здійснив 30 атак поблизу Старих Тернів, Зорі, Сонцівки та Курахового. У 11 локаціях тривають бої.
- Времівський напрямок: українські війська відбили сім атак у районах Успенівки, Роздольного та Новосілки. П’ять боєзіткнень ще тривають.
- Оріхівський напрямок: противник безуспішно намагався штурмувати Новоданилівку.
- Придніпровський напрямок: єдина атака завершилася невдачею для ворога.
- Курський напрямок: загарбники атакували 13 разів, бої тривають.
Сили оборони залишаються надійним бар’єром для російських окупантів, які зазнають невдач на багатьох напрямках. Енергетика бойових дій свідчить про складність ситуації, проте контроль залишається в руках України.
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