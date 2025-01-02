Минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень. Російські війська здійснили один ракетний і 49 авіаційних ударів, випустивши сім ракет і скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1978 дронів-камікадзе та провели 4113 обстрілів, із них 204 – із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Основні напрямки:

Куп’янський напрямок : Відбито сім атак у районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.

: Відбито сім атак у районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки. Лиманський напрямок : Ворог здійснив 16 атак біля Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки та Серебрянського лісу.

: Ворог здійснив 16 атак біля Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки та Серебрянського лісу. Сіверський напрямок : Окупанти намагалися прорватися біля Серебрянки.

: Окупанти намагалися прорватися біля Серебрянки. Краматорський напрямок : Зафіксовано 14 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

: Зафіксовано 14 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. Торецький напрямок : Сім атак відбито поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.

: Сім атак відбито поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки. Покровський напрямок : Українські військові зупинили 38 штурмів у районах Воздвиженки, Покровська, Зеленого та Новооленівки.

: Українські військові зупинили 38 штурмів у районах Воздвиженки, Покровська, Зеленого та Новооленівки. Курахівський напрямок : Відбито 26 атак біля Українки, Петропавлівки та Курахового.

: Відбито 26 атак біля Українки, Петропавлівки та Курахового. Времівський напрямок : Противник здійснив 19 спроб прориву біля Новосілки, Розливу та Нового Комара.

: Противник здійснив 19 спроб прориву біля Новосілки, Розливу та Нового Комара. Оріхівський напрямок : Захисники України відбили атаку поблизу Новоандріївки.

: Захисники України відбили атаку поблизу Новоандріївки. Придніпровський напрямок: Окупанти двічі намагалися штурмувати позиції в районі острова Забич.

На Волинському, Поліському, Харківському та Гуляйпільському напрямках активних бойових дій не зафіксовано.

Російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі й позиціях українських підрозділів у Харківській, Чернігівській, Запорізькій та інших областях.

За минулу добу українські військові знищили 1370 окупантів, чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 69 безпілотників, 54 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки противника.