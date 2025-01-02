Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Основні напрямки:
- Куп’янський напрямок: Відбито сім атак у районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.
- Лиманський напрямок: Ворог здійснив 16 атак біля Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки та Серебрянського лісу.
- Сіверський напрямок: Окупанти намагалися прорватися біля Серебрянки.
- Краматорський напрямок: Зафіксовано 14 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.
- Торецький напрямок: Сім атак відбито поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.
- Покровський напрямок: Українські військові зупинили 38 штурмів у районах Воздвиженки, Покровська, Зеленого та Новооленівки.
- Курахівський напрямок: Відбито 26 атак біля Українки, Петропавлівки та Курахового.
- Времівський напрямок: Противник здійснив 19 спроб прориву біля Новосілки, Розливу та Нового Комара.
- Оріхівський напрямок: Захисники України відбили атаку поблизу Новоандріївки.
- Придніпровський напрямок: Окупанти двічі намагалися штурмувати позиції в районі острова Забич.
На Волинському, Поліському, Харківському та Гуляйпільському напрямках активних бойових дій не зафіксовано.
Російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі й позиціях українських підрозділів у Харківській, Чернігівській, Запорізькій та інших областях.
За минулу добу українські військові знищили 1370 окупантів, чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 69 безпілотників, 54 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки противника.