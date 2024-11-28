Про це повідомляє Генштаб ЗС України.
Зокрема, на Покровському напрямку зафіксовано 31 спробу атакувати українські позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке, Новий Труд і Пустинка. Силам оборони вдалося відбити 21 атаку, решта зіткнень триває.
На Курахівському напрямку ворог також здійснив 31 атаку, зокрема поблизу Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Романівки, Антонівки та Гнатівки. У відповідь українські військові стримують загарбників, активні бої тривають у восьми локаціях.
Окупанти не припиняють атак і на інших ділянках фронту:
- Лиманський напрямок: ворог намагався штурмувати позиції біля Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Ямполівки та Тернів. Дві атаки вдалося відбити, у п’яти точках бої тривають.
- Куп’янський напрямок: дев’ять атак, зокрема поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. У трьох місцях протистояння триває.
- Сіверський напрямок: завдано авіаударів по Закітному.
- Краматорський напрямок: зафіксовано три штурми поблизу Білої Гори та Ступочок, один із них ще триває.
- Торецький напрямок: українські захисники успішно протистоять трьом атакам у районі Торецька.
- Времівський напрямок: 14 атак ворожих сил поблизу Трудового, Веселого Гаю, Костянтинопільського, Роздольного, Сухих Ялів і Новодарівки. Активні бої тривають у семи точках.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках агресор активних дій не проводив, а на Придніпровському зафіксовано дві безуспішні спроби наступу.
Артилерійські обстріли з території РФ пошкодили кілька населених пунктів у Сумській області, зокрема Попівку, Прогрес і Чуйківку.