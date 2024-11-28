Протягом останньої доби російські окупаційні війська здійснили понад 80 атак, намагаючись просунутися вглиб території України. Найінтенсивніші бої точаться на Покровському та Курахівському напрямках, де агресор зосередив основні зусилля.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

Зокрема, на Покровському напрямку зафіксовано 31 спробу атакувати українські позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке, Новий Труд і Пустинка. Силам оборони вдалося відбити 21 атаку, решта зіткнень триває.

На Курахівському напрямку ворог також здійснив 31 атаку, зокрема поблизу Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Романівки, Антонівки та Гнатівки. У відповідь українські військові стримують загарбників, активні бої тривають у восьми локаціях.

Окупанти не припиняють атак і на інших ділянках фронту:

Лиманський напрямок : ворог намагався штурмувати позиції біля Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Ямполівки та Тернів. Дві атаки вдалося відбити, у п’яти точках бої тривають.

: ворог намагався штурмувати позиції біля Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Ямполівки та Тернів. Дві атаки вдалося відбити, у п’яти точках бої тривають. Куп’янський напрямок : дев’ять атак, зокрема поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. У трьох місцях протистояння триває.

: дев’ять атак, зокрема поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. У трьох місцях протистояння триває. Сіверський напрямок : завдано авіаударів по Закітному.

: завдано авіаударів по Закітному. Краматорський напрямок : зафіксовано три штурми поблизу Білої Гори та Ступочок, один із них ще триває.

: зафіксовано три штурми поблизу Білої Гори та Ступочок, один із них ще триває. Торецький напрямок : українські захисники успішно протистоять трьом атакам у районі Торецька.

: українські захисники успішно протистоять трьом атакам у районі Торецька. Времівський напрямок: 14 атак ворожих сил поблизу Трудового, Веселого Гаю, Костянтинопільського, Роздольного, Сухих Ялів і Новодарівки. Активні бої тривають у семи точках.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках агресор активних дій не проводив, а на Придніпровському зафіксовано дві безуспішні спроби наступу.

Артилерійські обстріли з території РФ пошкодили кілька населених пунктів у Сумській області, зокрема Попівку, Прогрес і Чуйківку.