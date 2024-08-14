Про це повідомила заступниця голови Бібрської міськради Оксана Довгаль.

Юлія Бояновська народилася 2 вересня 2004 року у селі Кнісело Бібрської громади.

“У визвольних боях за Україну жертовно віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства наймолодша наша Героїня— військовослужбовиця в/ч А4638, старший стрілець-оператор 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 1 штурмової роти 1 штурмового батальйону солдат Бояновська Юлія Ігорівна, яка проходила військову службу за контрактом”, — написала Довгаль.

Як повідомили в організації “Правий сектор. Стрий”, членкинею одного з осередків якого була Юлія, дівчина стала на захист держави у 19 років. У серпні вона доєдналася до лав 3-ї ОШБ.

“Подруга була з тих людей, що готові були в будь-який момент прийти на поміч, допомогти всім, чим зможе і надати будь-який ресурс, щоб допомогти своїй державі, побратимам і посестрам. Людина ідеї і чину, хоробра донька української нації, а тепер наш янгол-охоронець – “Тиша”, – поділилися спогадами про Юлію в організації.

У захисниці залишилися батьки та 17-річний брат Олег.