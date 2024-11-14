Під час евакуації поранених трагічно загинула Марія-Христина Двойнік, відома як "Альпака".

Про це повідомили на сторінці медичного добровольчого батальйона “Госпітальєри”.

Вона завжди була готова прийти на допомогу і не вагалася ризикувати життям заради побратимів. Російські обстріли обірвали її шлях, позбавивши військових підтримки, а поранених — можливості повернутися додому живими.

Її батальйон глибоко сумує за своєю побратимкою, яка залишила теплі спогади та приклад відданості й мужності.

“Світла пам’ять нашій сміливій посестрі Альпаці. Вона залишила по собі теплі спогади, які будуть жити в наших серцях. Її подвиг ніколи не буде забутий”, – повідомляють у дописі.

Вчинок Альпаки назавжди залишиться в пам’яті, як приклад справжньої героїні.

“Госпітальєри” нададуть інформацію про час і місце поховання Марії пізніше на своїй сторінці.