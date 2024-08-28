Про це повідомив командир Добровольчого розвідувального батальйону ГУР Руслан Каганець у Фейсбуці.

“Загинула активістка Правого сектору, військова 67-ої ОМБР та дружина сотника «Іранця» подруга «Іранка» Наталя Кузнєцова”, – поінформував він.

Каганець зазначив, що чоловік Наталі Кузнєцової Віктор Панаско із позивним «Іранець» загинув під Бахмутом у травні 2023 року.

«Ще одна сім’я патріотів та націоналістів на небі», – написав Каганець.

Наталія Кузнєцова народилась в Олександрії Кіровоградської області. Тривалий час жила в Чернігові, звідки родом був її чоловік – офіцер Всеукраїнської організації “Тризуб” ім. Степана Бандери, командир Чернігівського обласного загону, військовослужбовець Віктор Панаско.

Кузнєцова очолювала Чернігівський осередок “Правого сектору”. Пройшла горнило Майдану, де і зустріла свого майбутнього чоловіка.

14 березня 2023 року Президент Володимир Зеленський нагородив Наталю Кузнєцову орденом “За мужність” III ступеня.