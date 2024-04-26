На фронті 25 квітня загинула військовослужбовиця, колишня журналістка "Тижня" і "Читомо" Алла Пушкарчук (позивний «Рута»).

Про це повідомив військовослужбовець, колишній головний редактор «Тижня» Дмитро Крапивенко у Facebook.

Крапивенко зазначив, що дівчина пішла на війну ще у 2014-му, залишила світ мистецтва, навчання в університеті Карпенка-Карого та омріяну кар’єру театрознавиці.

Під час Революції Гідності долучилася до “Правого Сектора”, згодом в межах їхнього інформаційного відділу їздила на фронт – писати й фотографувати. Тоді й отримала позивний “Рута”. Після повномасштабного вторгнення, разом із коханим, пішла в Збройні сили України.

За словами Дмитра Крапивенка, Алла загинула під час обстрілу. У коментарі Інституту масової інформації Дмитро уточнив, що Алла загинула в Донецькій області.

За даними ІМІ, Алла Пушкарчук стала 77-ю у списку медійників, що загинули унаслідок російської агресії проти України.