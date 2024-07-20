На фронті загинув український військовий та спортсмен Андрій Мазанович.

Про це повідомила Вишнівецька територіальна громада.

З початком повномасштабного вторгнення Андрій добровільно доєднався до війська і вже за кілька місяців поїхав на фронт. Він був молодшим сержантом, командиром відділення стрілецької роти.

У цивільному житті Андрій був майстром спорту з паверліфтингу, чемпіоном України та Європи.

«Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити й виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. У пам’яті кожного, хто знав Андрія, залишиться його щира усмішка», — наголосила місцева влада.

Хоронять полеглого бійця сьогодні, 20 липня, на кладовищі в місті Кременець.