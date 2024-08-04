У суботу, 3 серпня, на війні загинув 59-річний Дмитро Сірман із Чернівців. Він був депутатом міської ради декількох скликань. На фронті воював із перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у Telegram-каналі.

“Справжній патріот, депутат Чернівецької міської ради декількох скликань, громадський діяч. Із перших днів повномасштабної війни він боронив Україну зі зброєю в руках. Щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам… Світла памʼять і вічна слава героєві!” — йдеться у дописі.

Син полеглого, Олег Сірман уточнив на сторінці у Facebook, що військовий загинув у суботу, 3 серпня.

Народний депутат України Сергій Рудик, помічником якого був Сірман, повідомив, що той прийняв останній бій під Синьківкою на Куп’янському напрямку.

“Ранок розпочався зі страшної новини. Загинув мій друг і побратим Дмитро Сірман. Великий Українець і великий патріот… 1 жовтня мав би святкувати своє 60-ліття. У мирному житті Дмитро працював заступником міського голови Чернівців, керував міським департаментом ЖКГ, був моїм помічником у минулому скликанні. За час війни ми бачилися двічі — у Покровську та під Комишувахою. Привозив мені домашню закрутку від дружини Галі. Говорили, жартували, будували плани… Хай тобі там буде легко, друже, і приглядай за нами…” — написав Рудик.