Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у Telegram-каналі.
“Справжній патріот, депутат Чернівецької міської ради декількох скликань, громадський діяч. Із перших днів повномасштабної війни він боронив Україну зі зброєю в руках. Щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам… Світла памʼять і вічна слава героєві!” — йдеться у дописі.
Син полеглого, Олег Сірман уточнив на сторінці у Facebook, що військовий загинув у суботу, 3 серпня.
Народний депутат України Сергій Рудик, помічником якого був Сірман, повідомив, що той прийняв останній бій під Синьківкою на Куп’янському напрямку.
“Ранок розпочався зі страшної новини. Загинув мій друг і побратим Дмитро Сірман. Великий Українець і великий патріот… 1 жовтня мав би святкувати своє 60-ліття. У мирному житті Дмитро працював заступником міського голови Чернівців, керував міським департаментом ЖКГ, був моїм помічником у минулому скликанні. За час війни ми бачилися двічі — у Покровську та під Комишувахою. Привозив мені домашню закрутку від дружини Галі. Говорили, жартували, будували плани… Хай тобі там буде легко, друже, і приглядай за нами…” — написав Рудик.
- На фронті загинув чемпіон України та Європи з пауерліфтингу Андрій Мазанович
- На фронті загинув письменник Василь Паламарчук
- На війні загинув британський волонтер Пітер Фуше