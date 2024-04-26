Про це повідомила пресслужба 13-ї Бригади Національної гвардії України “Хартія”.

“Це непоправна втрата для всієї нашої військової родини. Олександр Михайлович зробив вагомий внесок у формування сержантського корпусу, був гідним прикладом та справедливим керівником”, – йдеться у повідомленні.

Ющенко загинув у вівторок, 23 квітня, під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області.

Військову кар’єру Ющенко почав у 2005 році, вивчившись на танкіста, за рік став командиром відділення. В 2014 році повернувся до захисту України, в складі спецпідрозділу “Омега” брав участь у бойових діях на Сході країни. Був нагороджений вогнепальною зброєю та орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Торік з квітня Олександр Ющенко розпочав службу в 13-й бригаді оперативного призначення НГУ “Хартія”, де одразу був призначений на посаду головного сержанта бригади.