Під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинув український військовослужбовець, поет і прозаїк Олексій Безпальцев.

Про це повідомили в PEN Ukraine.

Олексій Безпальцев, якому було 34 роки, понад рік тримав оборону на Покровському напрямку. Він був харківським поетом та прозаїком Олексій запамʼятався своїми емоційними виступами.

“Він був веселим та енергійним. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду — Олексій “Шляпа” Безпальцев“, — написав один із його знайомих.