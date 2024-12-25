Про це повідомили в PEN Ukraine.
Олексій Безпальцев, якому було 34 роки, понад рік тримав оборону на Покровському напрямку. Він був харківським поетом та прозаїком Олексій запамʼятався своїми емоційними виступами.
“Він був веселим та енергійним. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду — Олексій “Шляпа” Безпальцев“, — написав один із його знайомих.
- Загибель енергетика ДТЕК: під час сьогоднішнього обстрілу окупанти вбили фахівця з 30-річним досвідом
- У Кривому Розі завершили пошукові роботи після ракетного удару: є загиблий і поранені
- Російські війська вдарили балістичною ракетою по житловому будинку у Кривому Розі: поранено п’ятнадцять людей, одна загинула