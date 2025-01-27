26 січня 2025 року стало відомо про загибель Станіслава Притули — військового, кінопродюсера та голови Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.

Про це повідомила його дружина Лариса Титаренко.

Притула пішов на фронт з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де боронив рідну землю. Напередодні його смерті від нього не було звісток, а 25 січня Лариса дізналася, що її чоловік загинув. Вона поділилася болісними емоціями у своєму дописі, в якому зазначила, що кожного дня війни вона вірила в його виживання, однак тепер у її руках залишився лише “попіл і страшна пустка всередині”.

“Стас мав силу тримати правильний, чесний вибір, який рухав ту часточку Всесвіту, де він жив, до світла”, — написала жінка.

У Державному агентстві України з питань кіно висловили глибоке співчуття та назвали Притулу не лише митцем, але й Людиною з великої літери — чуйною, відданою своїй справі та небайдужою до подій у світі. Вони відзначили його багаторічну працю і незмінну підтримку українського кінематографа.

Голова Української гільдії режисерів, кінопродюсерка Жанна Максименко-Довгич також висловила сум з приводу втрати. Вона підкреслила, що Притула був серед тих, з ким багато хто пов’язував майбутнє країни, хто взяв на себе відповідальність і з перших днів війни був на передовій.