Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

“Тяжка втрата для Черкащини. Як і щоразу, коли гинуть наші воїни. Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій. Колишній міський голова Умані. Став у стрій із перших днів повномасштабної війни. Командир кулеметного взводу. Молодший сержант. Славний воїн. Сміливець. Надійний побратим”, — написав Табурець.

Він висловив співчуття родині героя і 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, де служив Олександр Цебрій.

Міським головою Умані Цебрій був у 2015-2020 роках. На початку повномасштабного вторгнення став до лав 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.