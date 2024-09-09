Про це повідомляє бандурист та керівник гурту «Хорея Козацька» Тарас Компаніченко.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій добровільно пішов захищати країну.

«Нема слів — біль і сум. Ми називали його в нашому колі старих друзів Грицько. Грицько Папуга — таке нове козацьке ймення дали йому друзі в часі відродження нашого щирого Вільного Козацтва. Щирий козак, справжній гайдамака, майстер музичних інструментів», — написав Компаніченко.

Він зазначив, що Павліченко був братчиком Київського Кобзарського цеху, членом історичного клубу «Чорні Запорожці» і брав активну участь у всіх Майданах та революційних подіях. Зокрема, в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року він отримав поранення під час протистоянь з силовиками.

Сергій також співавтор першого фільму про «холодноярських гайдамаків-повстанців» і створив десятки народних інструментів — кобзи, бандури та ліри.

Режисер фільму «Довбуш» Олесь Санін також висловив свої спогади про Павліченка: «Моя фотографія з Покрови у Рівному 14 жовтня 2021 року. У руках колісна ліра роботи Грицька Павлюченка. Ми були радісні і щасливі. На цій лірі тепер гратимуть учні, діти співецької школи. Її голос звучав у фільмі “Довбуш”. А вчора… порвалася її співаниця. Вчора прийшла звістка, що поклав голову наш братчик за нашу свободу на фронті під Покровськом».