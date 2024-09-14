Він був бійцем 5 батальйону спецпризначення "Любарт" та відданим вболівальником львівських "Карпат".

Про це йдеться на сторінці ультрас львівських Карпат в Instagram.

“При виконанні бойового завдання загинув Роман Луцик, представник нашого руху. Роман служив в 5 батальйоні спеціального призначення “Любарт” бригади НГУ “АЗОВ”. Вічна слава Герою!” – написано в повідомленні.

Пресслужба “Карпат” висловила щирі співчуття і повідомила, що інформація про похорон буде оприлюднена згодом. Нещодавно футбольна спільнота клубу втратила ще одного захисника — Ігоря Северенчука, який загинув під час операції в Курській області.