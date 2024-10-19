Про його смерть повідомив командир Андрій Оністрат, а також 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша.

“Сьогодні загинув герой. Він прийшов на війну пішки з Рівненської області. Ми разом задумали і реалізували Шершні Довбуша.Він навчив величезну кількість пілотів. Він був найкращим пілотом, дійсно. Ми вдвох ходили на десятки успішних робіт. У нього була справжня спрага до війни. Це був хоробрий патріот. По справжньому хоробрий! Він особисто знищив більше 500 рашистів. Завжди, коли я представляв його комусь , казав – якщо б всі воювали як Саба ми б війну вже давно виграли”, — написав командир “Саби” Оністрат.

Він додав, що попросив командира 68 бригади Сергія Третьяка представити Сабу на героя України.

“Він пішов захищати країну з перших днів великої війни. Спочатку в піхоті, згодом почав літати на дронах. Стояв біля витоків створення підрозділу “Шершні Довбуша”. Став кращим у своїй справі, навчав інших. Звільнився з війська, але довго не зміг без своїх і повернувся назад. Вважав, що мусить боротися з несправедливістю та жорстокістю, яку Росія принесла на нашу землю. Знищив не одну сотню окупантів. А вчора (18 жовтня – ред.) його не стало…”, — йдеться в дописі на сторінці бригади.