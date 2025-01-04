“Я називала тебе коханням усього мого життя. І так і є. Мій найкращий друг, захисник, моя опора. Батько нашої дитини. Люблю тебе і завжди любитиму. У якому вимірі ти би не був. Андрія не стало. І мого серця не стало”, — написала вона і опублікувала спільне фото.