Про це повідомила дружина загиблого, журналістка “Новинарні” Анастасія Федченко.
“Я називала тебе коханням усього мого життя. І так і є. Мій найкращий друг, захисник, моя опора. Батько нашої дитини. Люблю тебе і завжди любитиму. У якому вимірі ти би не був. Андрія не стало. І мого серця не стало”, — написала вона і опублікувала спільне фото.
Також про загибель військового повідомив засновник “Новинарні”, журналіст, військовий Збройних сил України, представник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.
“Новинарня” і всі ми зазнали непоправної втрати. Загинув чоловік Nastka Fedchenko Андрій Кузьменко – офіцер-морпіх, її кохання, надія й опора, батько Настиної майбутньої первістки, яка народиться зовсім скоро. Андрій уже також став членом нашої редакційної команди. Обнімаємо тебе, Настко. Горюємо разом з тобою. Допоможемо і підтримаємо. Воїн Андрій житиме у вашій дочці і в нашій пам’яті. Україна житиме. А р***я заплатить за все”, — написав Лиховій.
Він опублікував фото Анастасії Федченко та Андрія Кузьменка.