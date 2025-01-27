На фронті загинув поет, автор пісень і боєць 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Микусь, позивний Небо.

Про це повідомили на сторінці волонтерського проєкту “Недописані” у Twitter (X).

Михайло Микусь, уродженець Тернополя, приєднався до Збройних Сил України у 2022 році та служив у 5-й окремій штурмовій бригаді.

У 2023 році вийшла друком збірка його поезій “Всесвіт тисячі мрій”.

Микусь був випускником Тернопільської спеціалізованої школи №7 та факультету філології і журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

За інформацією “Читомо”, він активно виступав у Тернополі, створював пісні та писав вірші.