Про це повідомили на сторінці волонтерського проєкту “Недописані” у Twitter (X).
Михайло Микусь, уродженець Тернополя, приєднався до Збройних Сил України у 2022 році та служив у 5-й окремій штурмовій бригаді.
У 2023 році вийшла друком збірка його поезій “Всесвіт тисячі мрій”.
Микусь був випускником Тернопільської спеціалізованої школи №7 та факультету філології і журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.
За інформацією “Читомо”, він активно виступав у Тернополі, створював пісні та писав вірші.
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