Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Олешківської територіальної громади.

“Сьогодні на східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук – коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей”, – йдеться у повідомленні.

Близька знайома Паламарчука Олена Каспіркевич зазначила, що це сталося на Донеччині.

Василь Паламарчук брав участь в АТО, на початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Київської тероборони, звільняв Київщину, воював на Харківщині і Донеччині. Є автором книги “Військовий непотріб”, в якій виклав досвід служби у 2014-2015 рр.