Про це повідомили на сторінці клубу у соцмережі Facebook.

“Сьогодні, 1 лютого, стало відомо про смерть на російсько-українській війні фаната львівських “Карпат” Олега Хомицького на прізвисько “Ураган”. Олег представляв фанатське угруповання “Pride”. Футбольний клуб “Карпати” висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя”, – йдеться в повідомленні.

Олег Хомицький був пластуном, вихованцем куреня число 1 імені Короля Данила, до якого приєднався 1 серпня 2002 року.

“Активно пластував до грудня 2007 року. Учасник курінних таборів 2003, 2004, 2005, 2006 років.

Ураган захоплювався бігом та футболом, був учасником Спартакіад, відданий фанат “Карпат”. Показував приклад спортивного способу життя іншим”, — розповіли в курені ч. 1 імені Короля Данила.

“З початком повномасштабної війни він став на захист України. Під час служби на фронті не полишав занять спортом — у додатку Strava можна було побачити, як його бігові маршрути змінилися з мирних міст на лінію фронту”, — додали в організації “Пласт. Львів”.