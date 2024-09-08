Радник міністра стратегічної промисловості Ярослав Олійник "Локі" загинув у ДТП. Він також був відомим аеророзвідником і волонтером. Разом із ним загинула його дружина Ніна.

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей Ганна Гвоздяр на сторінці у Facebook.

“Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє – на жаль, дуже недовге – життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас. Для мене Локі став першим колегою в Міністерстві, він багато чому навчив мене, а я – його”, – написала Гвоздяр.

Голова Тетіївської міської територіальної громади Богдан Балагура написав, що “Локі було 28 років, з яких 10 він провів на війні”.

“Немає слів, щоб описати цю трагедію, особливо усвідомлюючи, яку важливу роль Локі відігравав у роботі з безпілотниками та скільки він зробив для перемоги України”, – написав Балагура.