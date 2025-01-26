Про втрату повідомили його рідні та знайомі у соцмережі Facebook.
“Воїн, кінопродюсер, непересічна і небайдужа людина, загинув. Укотре ми втратили одного з тих, з ким пов’язували майбутнє країни, того, хто не боявся брати на себе відповідальність і саме тому з перших днів з початку повномасштабного вторгнення він був на війні, на передньому краї”, — написала голова Української гільдії режисерів Жанна Максименко-Довгич.
Вона наголосила, що це загибель Станіслава Притули є великою втратою для України, для українського кіно й для тих, хто працював зі ним та спільно боровся за справедливість.
“Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте — ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни — й у 2014, і три нескінченні останні роки, — я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: “Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре“. Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині… Прощавай, коханий. Чекаю на тебе у майбутньому. Там ми знову будемо щасливими”, — написала дружина воїна Лариса Титаренко.
Відомо, що Станіслав Притула народився 30 квітня 1984 року в Києві, закінчив школу №149 та Київський національний лінгвістичний університет. Працював у Держкіно, згодом був назначений начальником відділу кіно в компанії Famili Production. Деталі про його військову службу не розголошуються.
- На війні в Україні загинув доброволець з Австрії
- У Вовчанську загинув 68-річний воїн ГУР Костянтин Жук, прикриваючи відхід побратимів
- На фронті загинув офіцер-морпіх Андрій Кузьменко