На війні загинув Герой, Захисник України та член Київської міської молодіжної ради Володимир Сергієвський з позивним "Ірландець".

Про це повідомили у Київській міській молодіжній раді.

“Володимир віддав своє життя за нашу країну, за наші з вами мирні дні, за наше вільне сьогодення та майбутнє. Ворог забирає у нас найкращих. Київ втратив свого сина, брата, друга, побратима…”, — йшлось у повідомленні.

Боєць 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, Володимир Сергієвський, загинув напередодні під Кураховим. Він з перших днів захищав Київщину, брав участь у боях під Бахмутом, де отримав поранення. Після реабілітації швидко повернувся на фронт. У Володимира залишилася маленька донька, повідомляє ТСН.

“Брате, як же так?… Чому йдуть найкращі??! Вічна пам’ять… Честь”, — написав побратим “Ірландця” Ігор Марі.