У Донецькій області під час виконання бойового завдання зник безвісти Захар Подкидишев — чернівецький журналіст і військовослужбовець. Інформацію підтвердив його брат Єгор Подкидишев регіональній представниці Інституту масової інформації (ІМІ) Альоні Чорній.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Захар долучився до лав Збройних сил України близько двох місяців тому. Його крайнім місцем виконання бойових завдань був курахівський напрямок, після чого зв’язок із ним обірвався.

До служби в ЗСУ Подкидишев працював у різних всеукраїнських медіа, зокрема, із травня 2023 року він обіймав посаду редактора УНН, де займався висвітленням внутрішньої політики та економіки.

Чернівецький журналіст Сергій Воронцов, який співпрацював із Подкидишевим у кількох виданнях, розповів, що Захар почав свою кар’єру в медіа одразу після школи.

“Захар поєднував роботу з навчанням в університеті. Дуже скоро його публікації стали помітними в буковинському медіаполі. Він завжди виділявся на загальному тлі тематикою та нестандартним підходом до матеріалів”, — зазначив Воронцов.

Він також наголосив, що для Захара справжньою нагородою був не офіційний диплом, а суспільний резонанс.

Захар Подкидишев закінчив Чернівецький національний університет за спеціальністю «Політологія». Його професійна кар’єра розпочалася у 2000 році в газеті «Час». Надалі він працював у місцевих виданнях «Свобода слова», «Час-2000», «Версії», а також був кореспондентом газети «Експрес» у Чернівецькій області.

У 2008–2012 роках очолював корпункт газети «Експрес», працював у пресслужбі Чернівецької міськради та обіймав посаду радника міського голови. У період із 2014 до 2019 року Захар співпрацював із інтернет-виданням The Chernivtsi Times та телеканалом «Чернівецький промінь».

Колеги та друзі журналіста сподіваються, що він повернеться живим і здоровим. Сергій Воронцов висловив віру в те, що невідомість може мати позитивний фінал.

“Ми сподіваємося, що Захар повернеться до нас і продовжить свій життєвий і професійний шлях. Хочеться уникати вживання минулого часу, вірячи у краще”, — підсумував він.