Останнім часом продовжує зростати кількість зіткнень. Середньодобове число зіткнень в травні було 122,1, в червні 124,5, а за липень вже 160,4.

Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState.

Аналітики зазначили, що на початку червня відбулося падіння інтенсивності, але під кінець місяця динаміка суттєво зросла. Так за 1-10 червня в середньому було 101,6 за добу, за 11-20 червня вже 125,8, а от за 21-30 червня виросло до 146,2.

Як стверджують в DeepState, активізація в кінці минулого місяця пов’язана з початком боїв за Торецьк та Нью-Йорк. Ріст і сталість зіткнень у травні відповідно до початку російського наступу на Харківщині.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 123 бойових зіткнення.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку (41 боєзіткнення), також ворог активний на Лиманському і Курахівському напрямках.