Про це повідомляє Mukachevo.net.

За попередньою інформацією поліції, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.

На місці події працює поліція, обставини інциденту з’ясовуються.