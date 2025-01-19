Про це повідомляє Mukachevo.net.
За попередньою інформацією поліції, дівчина, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.
На місці події працює поліція, обставини інциденту з’ясовуються.
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