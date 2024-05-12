Про це повідомляє преслужба ДПСУ.

Зазначається, що п’ятьох “туристів” зупинили наряди від відділення “Богдан”. Підкорювати гірські вершини українсько-румунського кордону на цьому напрямку збиралися жителі Харківщини, Запоріжжя, Рівненщини та двоє жителів Київщини.

Ще одного “верхолаза” з Харківщини на півдороги до Румунії зупинили прикордонники відділу “Яблунівка”.

У Держприкордонслужбі інформують, що за організацію своїх походів чоловіки мали заплатити від 4 до 8 тисяч доларів кожен. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до протиправної діяльності. На затриманих складено адмінпротоколи, передбачені ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Справу скеровано до суду.

Нагадаємо, за даними ДПСУ, з початку воєнного стану понад 1000 разів намагалися підкупити прикордонників. Зокрема протягом квітня припинено 50 спроб надання неправомірної вигоди на суму понад 660 тис. грн. У двох випадках виявлено факти можливого порушення особовим складом Держприкордонслужби антикорупційного законодавства.