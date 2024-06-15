Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Глобальний саміт миру зареєстровані 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу. Всіх учасників масштабного заходу об'єднує повага до міжнародного права.

Про це глава держави написав у соцмережі Х.

«Сьогодні розпочинається Глобальний саміт миру, на який зареєстровані 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу, які представляють різні погляди, але об’єднані повагою до міжнародного права й одне до одного», – зазначив Зеленський.

За інформацією Президента України, на саміті присутні Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка.

«Саміт миру дає кожній країні можливість бути почутою та продемонструвати глобальне лідерство. Разом ми робимо перший крок до справедливого миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, розпочинається Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь у якому візьмуть 92 країни світу, понад половина з яких буде представлена на найвищому рівні. Саміт ґрунтуватиметься на дискусіях, які відбулися останніми місяцями, зокрема на українській формулі миру та інших мирних пропозиціях, заснованих на Статуті ООН і ключових принципах міжнародного права.