На Івано-Франківщині вночі пролунали вибухи – працювала ППО

У ніч на 27 січня в Івано-Франківській області було зафіксовано звуки вибухів, які пролунали щонайменше десять разів.

Про це повідомляє “Суспільне Івано-Франківськ“, Повітряні сили, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків

Перші вибухи сталися о 2:06, коли Повітряні сили зафіксували безпілотні літальні апарати (БпЛА) у центральній частині області, що рухалися в західному та південно-західному напрямках. Згодом “Суспільне” повідомило про повторні вибухи о 2:19, 2:35 та 3:00.

Руслан Марцінків підтвердив роботу протиповітряної оборони в Івано-Франківську.

Повітряна тривога в місті була оголошена знову о 4:38, після чого звуки вибухів зафіксували о 4:55 та 5:27. Повітряні сили повідомили про БпЛА, що рухалися на заході області.

«Станом на 5:34 в Івано-Франківську знову пролунали вибухи. ППО продовжує працювати», — зазначив мер міста Руслан Марцінків.

Подробиці про наслідки обстрілів поки не розголошуються.