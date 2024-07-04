У Ворохті Івано-Франківської області люди перекрили дорогу до ТЦК та заблокували їхню роботу. Місцеві жителі переконані, що саме через воєнкомів до їх села не їдуть туристи, як наслідок селище втрачає доходи і починає вимирати.

Про це повідомили в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки.

У повідомленні зазначено, що на в’їзді у Ворохту стоїть блокпост, де перевіряють документи.

“Через це місцеві жителі заявляють, що на курорт не їдуть особи, що уникають свого конституційного обов’язку служби в армії”, — йдеться в повідомленні.

Через це жителі напали на військовослужбовця ТЦК, який раніше отримав поранення на фронті, та побили його машину.

Блокпост у Ворохті прибрали, але наголосили, що військовослужбовці і надалі будуть перевіряти документи всіх, хто приїздить у місто.