Про це повідомили в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки.
У повідомленні зазначено, що на в’їзді у Ворохту стоїть блокпост, де перевіряють документи.
“Через це місцеві жителі заявляють, що на курорт не їдуть особи, що уникають свого конституційного обов’язку служби в армії”, — йдеться в повідомленні.
Через це жителі напали на військовослужбовця ТЦК, який раніше отримав поранення на фронті, та побили його машину.
Блокпост у Ворохті прибрали, але наголосили, що військовослужбовці і надалі будуть перевіряти документи всіх, хто приїздить у місто.