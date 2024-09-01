30 серпня на Камчатці в Росії було повідомлено про зникнення Мі-8 з пасажирами на борту. Сьогодні рос ЗМІ повідомляють, що пошукова група знайшла гелікоптер в горах. Виживших не було.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Гелікоптер Мі-8 зник із радарів під час виконання рейсу на вулкан “Вачкажець”, де мав забрати 19 туристів. Після успішного підбору туристів вертоліт не приземлився вчасно і перестав виходити на зв’язок. Рятувальники розпочали пошуки, при цьому екіпаж не повідомляв про жодні неполадки.

Кремлівські ЗМІ повідомляють, що внаслідок аварії вертольота Мі-8 на Камчатці не залишилося виживших. Вертоліт розбився, ймовірно, через туман, врізавшись у сопку. На борту перебувало 22 особи: 19 туристів і 3 члени екіпажу.