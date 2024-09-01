Про це пишуть російські ЗМІ.
Гелікоптер Мі-8 зник із радарів під час виконання рейсу на вулкан “Вачкажець”, де мав забрати 19 туристів. Після успішного підбору туристів вертоліт не приземлився вчасно і перестав виходити на зв’язок. Рятувальники розпочали пошуки, при цьому екіпаж не повідомляв про жодні неполадки.
Кремлівські ЗМІ повідомляють, що внаслідок аварії вертольота Мі-8 на Камчатці не залишилося виживших. Вертоліт розбився, ймовірно, через туман, врізавшись у сопку. На борту перебувало 22 особи: 19 туристів і 3 члени екіпажу.
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