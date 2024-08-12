Про це повідомляє пресслужба антикорупційного бюро.
За даними слідства, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі Сходу та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у півмільйона доларів. Як стверджує нардеп Ярослав Железняк, йдеться про заступника Хейло Олександра.
За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного держпідприємства до іншого. При цьому йшлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій.
Планувалось, що хабар ділку надійде кількома траншами: п’ять разів по 100 тисяч доларів на кожній зустрічі. Правоохоронці викрили одного із посібників міністра під час третього траншу передачі коштів.
Всіх чотирьох учасників оборудки затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
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