НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики на одержанні хабаря у розмірі 500 тисяч доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Про це повідомляє пресслужба антикорупційного бюро.

За даними слідства, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі Сходу та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у півмільйона доларів. Як стверджує нардеп Ярослав Железняк, йдеться про заступника Хейло Олександра.



За це він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного держпідприємства до іншого. При цьому йшлося фактично про порятунок цього обладнання, оскільки воно знаходилось неподалік від зони бойових дій.

Планувалось, що хабар ділку надійде кількома траншами: п’ять разів по 100 тисяч доларів на кожній зустрічі. Правоохоронці викрили одного із посібників міністра під час третього траншу передачі коштів.

Всіх чотирьох учасників оборудки затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.