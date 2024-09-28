У суботу, 28 вересня, співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі директора з контрольно-ревізійної роботи компанії «Енергоатом» Олександра Скопича.

Про це повідомляє «Економічна правда», з посиланням на співзасновника проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова.

Як зазначив Ніколов, Скопича затримали біля офісу компанії, у якої він вимагав хабар у 100 тисяч гривень за нібито розвʼязання питання із поставками пального.

Напередодні народний депутат Ярослав Желізняк у своєму Telegram-каналі “Залізний нардеп” натякав, що днями можуть бути новини стосовно керівника служби «Енергоатому» по комплаєнсу і ревізійній роботі.

Сам Ніколов зауважив, що громадянин Скопич був одним з членів НАЗК у 2016-2019 роках, коли “ця контора абсолютно цинічно виправдовувала корумпантів”. В ті роки особисто Скопич організував протокол про визнання корупціонером голови НАБУ Артема Ситника, наголосив Ніколов.

“Цього разу хабар всього 100 тисяч гривень, тому справу не віддали детективам. Відтак залишається дуже відкритим питання: чи підуть тепер слідчі СБУ до Петра Котіна, який є безспосереднім начальником Скопича? Бо сказати що в «Енергоатомі» нема корупції тепер взагалі неможливо. … І цікаво кого тепер звільнить Зеленський?”, – написав співзасновник проєкту «Наші гроші».