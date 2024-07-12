Служба безпеки України викрила на корупції виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

“Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову “винагороду” чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального”, — йдеться у повідомленні.

За даними відомства, для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

Правоохоронці затримали чиновника та посередника під час передачі другого “траншу”.

Обом затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу, їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.