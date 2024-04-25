Про це повідомляє ДСНС України.
Окупанти били по прикордонним та прифронтовим населеним пунктам.
“Так, у селі Липці Липецької громади Харківського району після влучання снаряда загорівся приватний будинок, вогонь розповсюдився на площу 200 кв.м”, – йдеться у повідомленні.
У с. Кругляківка Курилівської громади Куп’янщини також горів будинок площею 150 кв.м., а у с. Глушківка тієї ж громади – автомобільний легковий причіп, який стояв на приватному подвір’ї.
“Рятувальники ліквідували всі пожежі. Постраждалих немає”, – підсумували рятувальники.
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