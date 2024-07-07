На Харківщині четверо людей, серед них дитина, загинули через підрив авто на міні

У Харківській області на російській міні підірвався автомобіль. За попередніми даними, загинули четверо людей, зокрема одна дитина.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, родина їхала на легковому автомобілі ґрунтовою дорогою у лісі в Харківському районі, коли наїхала на ворожу міну. Зі слів рідних загиблих, в авто могли перебувати шестеро людей: четверо дорослих та дві дитини.

На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники. Триває пошук тіл та встановлення осіб загиблих.

Синєгубов наголосив, що усі лісосмуги, узбіччя доріг деокупованих територій вкрай небезпечні. Протитанкові, протипіхотні та інші міни можуть бути добре замасковані на поверхні або в товщі землі, попередив начальник ОВА.