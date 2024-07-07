22:58 На Харківщині четверо людей, серед них дитина, загинули через підрив авто на міні
22:42 Ліві Франції несподівано випередили альянс Макрона та ультраправих у другому турі виборів
22:15 Британія анонсувала додатковий пакет військової допомоги Україні
21:45 Axios: Демократи збираються протягом тижня умовити Байдена знятися з виборів
21:24 Росіяни обстріляли Нью-Йорк та Іллінку на Донеччині: двоє поранених
20:55 Зеленський: Ми будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією та Нідерландами
20:36 Перші обіцяні Нідерландами F-16 будуть поставлені в Україну без затримок
20:19 Відомо, скільки українців оновили облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП
19:58 Кулеба: Україна очікує «суттєвого кроку» до членства в НАТО на саміті у Вашингтоні
19:39 Школярі з вересня вивчатимуть «Уроки щастя»
19:23 Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд в стрибках у висоту
18:56 Членство України в НАТО не може бути предметом переговорів, — президент Естонії
18:35 В ОСУВ «Хортиця» розповіли про ситуацію в Торецьку
18:15 Якими завтра будуть відключення світла 8 липня
17:57 Атака на нафтобазу в Краснодарському краї – спецоперація СБУ
17:44 Генштаб: Від початку доби на фронті — 78 бойових зіткнень
17:19 На Харківщині облаштують нові спостережні пункти для боротьби з російськими ДРГ
16:58 В окупованому Мелітополі є три прильоти по аеродрому
16:43 Внаслідок обстрілу Херсона постраждала вагітна жінка
16:22 Співзасновник “ПриватБанку” Боголюбов виїхав з України з підробленими документами
15:51 Військові 110-ї ОМБр знищили російський Су-25 на Донеччині
15:39 У “Дії” можна буде оформляти ліцензії та дозволи для бізнесу
15:19 Орбан анонсував ще більше «несподіваних зустрічей» після візиту до Путіна
14:57 Партизани розсекретили координати заводу в Тюмені, де збирають російські бомбардувальники
14:35 ДТП на Рівненщині: з’явилися перші деталі розслідування, — поліція
14:25 Брак працівників змушує підприємців підвищувати зарплати, — Нацбанк
13:56 Безпілотники СБУ атакували збройовий склад у Воронезькій області РФ — ЗМІ
13:48 ХАМАС погодився із пропозицією США почати перемовини з Ізраїлем щодо звільнення полонених, — Reuters
13:24 У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл: обійшлося без жертв
12:59 Понад 25 тис. км² моря стало сірою зоною, куди окупанти бояться заходити, — Командувач ВМС ЗСУ
12:44 “Пекло на землі”: Військові показали, який вигляд зараз має Часів Яр на Донеччині (фото)
12:24 Дві країни Азії допомагатимуть Україні з розмінуванням, — AP 
11:59 В МЗС Великої Британії заявляють про намір перевантажити відносини з Євросоюзом
11:47 Російські війська наступають на Донеччині: Deep State оновив карту
11:31 На Миколаївщині сталася смертельна ДТП: серед загиблих — немовля
11:04 Втрати РФ у війні в Україні вже перевищують усі її втрати після Другої світової війни – The Economist
10:48 Росія намагається підвищити ціну за участь НАТО у війні на боці України
10:29 На фронті за минулу добу сталося 151 боєзіткнення, них майже третина на Покровському напрямку 
10:11 Розвідка повідомила про знищення російської автоматизованої станції та ураження двох військових об’єктів 

На Харківщині четверо людей, серед них дитина, загинули через підрив авто на міні

У Харківській області на російській міні підірвався автомобіль. За попередніми даними, загинули четверо людей, зокрема одна дитина.

Неділя, 7 липня 2024, 22:58

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, родина їхала на легковому автомобілі ґрунтовою дорогою у лісі в Харківському районі, коли наїхала на ворожу міну. Зі слів рідних загиблих, в авто могли перебувати шестеро людей: четверо дорослих та дві дитини.

На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники. Триває пошук тіл та встановлення осіб загиблих.

Синєгубов наголосив, що усі лісосмуги, узбіччя доріг деокупованих територій вкрай небезпечні. Протитанкові, протипіхотні та інші міни можуть бути добре замасковані на поверхні або в товщі землі, попередив начальник ОВА.

  • Росіяни обстріляли з авіації два населених пункти Херсонщини: загинув чоловік
  • ООН: Через атаки РФ у травні загинуло найбільше за рік цивільних українців
  • На Рівненщині сталася жахлива ДТП: 14 людей загинуло
Теги: обстріли Харківщини, російська агресія, російсько-українська війна

Межа у Telegram

Підписатись