До гасіння лісової пожежі в Балаклійському лісництві залучено понад 70 рятувальників, також працюють сапери. Площа займання становить майже 30 га лісу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

“Рятувальники гасять лісову пожежу у Балаклійському лісництві. Пожежа у лісовому масиві поблизу м. Балаклія Ізюмського району виникла напередодні. Станом на 16:00 13 серпня горить 30 га лісу”, — йдеться у дописі.

Зазначається, що у пожежогасінні беруть участь 72 рятувальники, 14 автоцистерн, у тому числі водовоз на 12 м куб. Крім того, залучено чотири одиниці техніки, 12 саперів ДСНС, а також три одиниці техніки лісівників.

Додамо, що минулого тижня рятувальники Харківщини ліквідували 120 пожеж в природних екосистемах, з них девять — лісові. Площа випаленої землі склала понад 50 га. Шість пожеж спричинили ворожі обстріли.