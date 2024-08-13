Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
“Рятувальники гасять лісову пожежу у Балаклійському лісництві. Пожежа у лісовому масиві поблизу м. Балаклія Ізюмського району виникла напередодні. Станом на 16:00 13 серпня горить 30 га лісу”, — йдеться у дописі.
Зазначається, що у пожежогасінні беруть участь 72 рятувальники, 14 автоцистерн, у тому числі водовоз на 12 м куб. Крім того, залучено чотири одиниці техніки, 12 саперів ДСНС, а також три одиниці техніки лісівників.
Додамо, що минулого тижня рятувальники Харківщини ліквідували 120 пожеж в природних екосистемах, з них девять — лісові. Площа випаленої землі склала понад 50 га. Шість пожеж спричинили ворожі обстріли.
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